Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
11.02.2026 17:29
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman ısınma ve taktikten oluştu.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Rondo ile devam eden antrenman taktiksel çalışma ile sona erdi.

Bordo mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

SON DAKİKA: Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
