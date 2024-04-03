Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının PFDK Kararları Açıklandı - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının PFDK Kararları Açıklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının PFDK Kararları Açıklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verilirken, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat da 1 maç men cezası aldı.

03.04.2024 23:13
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verilirken, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat da 1 maç men cezası aldı.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrası saha içinde yaşanan olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 3 Nisan 2024 tarih ve 69 sayılı toplantısında aldığı kararlar Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı.

PFDK'nın Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili aldığı kararlar şöyle:

Trabzonspor'un 17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 3 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'ın, rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe sporcusu Bright Osayi Samuel hakkında, 17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, (oy çokluğu)

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Jayden Oosterwolde'nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Jayden Oosterwolde'nin, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu İrfan Can Eğribayat hakkında, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu İrfan Can Eğribayat'ın, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oy çokluğu)

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Kürşat Çiftlik'in, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oy çokluğu),

Aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Okan Özkan'ın, rakip takım antrenörüyle kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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