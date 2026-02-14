Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Asensio'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 2-3
77. dakikada Pina sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
88. dakikada sağ kanattan Muçi kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'da kaldı.
Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Trabzonspor: Onana, Pina (Savic dk. 89), Nwaiwu, Batagov, Lovik (Nwakaeme dk. 75), Folcarelli, Oulai (Okay Yokuşlu dk. 89), Augusto (Umut Nayir dk. 64), Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkaçoğlu, Boran Başkan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek (Yiğit Afe Demir dk. 80), Guendouzi, Kante (Nene dk. 72), Kerem Aktürkoğlu (Musaba dk. 72), Asensio, Talisca (Cherif dk. 62)
Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın
Goller: Muçi (dk. 7), Onuachu (dk. 43) (Trabzonspor), Talisca (dk. 14), Kerem Aktürkoğlu (dk. 34), Asensio (dk. 48) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Talisca, Guendouzi, Mert Müldür, Ederson, Semedo (Fenerbahçe), Augusto, Onana, Lovik, Oulai (Trabzonspor) - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 2-3 Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?