Trabzonspor, Ferencvaros'a 1-0 Yenildi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Salah'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
55. dakikada Saviola'nın sağ kanattan yaptığı ortada Onuachu'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlak, kaleci Dibusz'a çarparak yeniden oyun alanına dönerken, savunma oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.
70. dakikada Salah'ın pasında kaleci ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Pina'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'un ayaklarına çarparak kornere çıktı.
Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj
Trabzonspor: Onana, Pina (Mustafa Eskihellaç dk. 83), Nwaiwu, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari (Malinovsky dk. 46), Saviola (Muçi dk. 63), Umut Nayir (Aral Şimşir dk. 46), Mohamed Salah, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydın,Ozan Tufan, Savic, Mitango, Metehan Mimaroğlu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu (Zohore dk. 89), Corbu, Rommens (Kanichowsky dk. 61), O'Dowda, Bamidele Yusuf Adam Nagy dk. 61), Joseph (Lisztes dk. 78), Zachariassen (Osvath dk. 78)
Yedekler: Adam Varga, Levi, Arzani, Kenan Kadro, Cirkovic, Zeteny Varga, Lakatos
Teknik Direktör: Balazs Borbely
Gol: Zachariassen (dk. 17) (Ferencvaros)
Kırmızı kart: Nwaiwu (90+6) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Bamadile Yusuf, Zachariassen, Oliver Nagy, Osvath, Kanichowsky (Ferencvaros)
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