Trabzonspor Ferencvaros\'a Hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması gerçekleştirdi. Takımın yeni transferi Fabınho'da takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Yarın Macaristan'a gidecek olan Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak. Bordo-mavililer, maçın oynanacağı Ferencvaros Stadyumu'nda TSİ 20.00'de gerçekleştireceği antrenmanla son çalışmasını yapacak.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Ferencvaros'a sahasında 1-0 mağlup olan Trabzonspor, rövanş karşılaşmasında tur için mücadele edecek.