Trabzonspor - Ferencvaros Biletleri Satışta
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor’un Ferencvaros ile maçı için biletler satışa sunuldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri, satışa çıkarıldı.
Bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki bilet satış noktası önünde yoğunluk oluşturdu.
Karşılaşma, 20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak.
Kaynak: AA
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