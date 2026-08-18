Trabzonspor Ferencvaros Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor Ferencvaros Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Ferencvaros Maçına Hazırlanıyor
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Trabzonspor, Ferencvaros ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Ferencvaros müsabakası öncesi hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın son bölümünde ise Ferencvaros karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar yapıldı.

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fatih Tekke ve Stefan Savic basının karşısına çıkacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile takım kaptanı Stefan Savic, yarın saat 16.30'da maçın oynanacağı stadyumda basın mensuplarının karşısına çıkarak karşılaşma öncesi soruları yanıtlayacak.

Ferencvaros'un basın toplantısı 19.15'te

Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros'ta ise Teknik Direktör Balazs Borbely ile bir futbolcu, aynı gün saat 19.15'te stadyumda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Ferencvaros Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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