Trabzonspor Ferencvaros Maçında İlk Yarı Sonucu
Trabzonspor, Ferencvaros'a karşı oynadığı rövanş maçında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Bamidele Yusuf'un sağ taraftan kale saha içine yerden gönderdiği topa Joseph'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada Corbu'nun uzaktan şutunda kaleci Onana, topu kornere çeldi.
19. dakikada Adam Nagy'in ortasında topu iyi takip eden O'Dowda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 1-0
26. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Dibusz, topu kornere çeldi.
Stat: Groupama
Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez
Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph
Yedekler: Adam Varga, Zohore, Keita, Levi, Osvath, Arzani, Kodro, Cirkovic, Kanichowsky, Zeteny Varga, Lakatos, Lisztes
Teknik Direktör: Balazs Borbely
Trabzonspor: Onana, Cabral, Savic, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviola, Mohamed Salah, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Bouchouari, Ozan Tufan, Umut Nayir, Pina, Mitango, Aral Şimşir, Metehan Mimaroğlu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: O'Dowda (dk. 19) (Ferencvaros)
Kırmızı kart: Malinovskyi (dk. 14) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Savic, Cabral (Trabzonspor)
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Ferencvaros Maçında İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?