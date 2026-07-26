Trabzonspor, Frankfurt'a 3-0 Mağlup Oldu
Trabzonspor, Avusturya'daki hazırlık maçında Eintracht Frankfurt'a 3-0 yenildi.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup oldu.
2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, hazırlık karşılaşmasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. SAK Arena Nonntal'da oynanan mücadelede Trabzonspor, rakibine 3-0 yenildi. Müsabaka güvenlik nedeniyle seyircisiz oynanırken, Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmada oyuncularının son durumunu görme fırsatı bulurken, farklı oyuncu gruplarına da forma şansı verdi.
Sıradaki rakip Al Sadd
Bordo-mavililer, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında 30 Temmuz Perşembe günü TSİ 18.30'da Katar temsilcisi Al Sadd ile karşı karşıya gelecek
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