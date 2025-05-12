Trabzonspor-Galatasaray Kupası Finali Hakemi Belli Oldu

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakanın hakemi de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. - İSTANBUL