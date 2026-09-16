Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Rondo ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?