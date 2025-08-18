Trabzonspor galibiyete yeni yıldızıyla uzandı

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

İLK YARIDA GOL YOK

Karşılaşmanın ilk yarısında tempo çok düşük geçti ve maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

GALİBİYETİ FELİPE AUGUSTO GETİRDİ

İkinci yarıda oyunda tempo yükselirken Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada takımın yeni transferi Felipe Augusto kaydetti. Augusto, Bordo-mavili formayla ligdeki ilk golünü attı.

TRABZONSPOR 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, lige ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Kasımpaşa, ikinci maçında da puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olacaktı fakat Karadeniz ekibinin Avrupa maçı nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelendi.