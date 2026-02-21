Trabzonspor, Gaziantep FK ile Karşılaşacak

SÜPER Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Yarın oynanacak maçla iki takım Süper Lig'de 14'üncü kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Trabzonspor, bugün Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Gaziantep Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. İki takım bugüne kadar 13'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavililerin 10 galibiyeti bulunurken 6 maç da berabere sonuçlandı. İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunurken 5 maç berabere sonuçlandı. Gaziantep FK'nın henüz galibiyeti bulunmuyor. Ligde 45 puanla 3'üncü sırada bulunan Trabzonspor, bugün oynanacak maçtan galibiyetle ayrılarak geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyeti unutturmak istiyor. 28 puanla 9'uncu sırada bulunan ev sahibi Gaziantep FK ise saha ve seyircisi önünde galip gelerek geçtiğimiz hafta Kocaelispor deplasmanından alınan mağlubiyet sonrası taraftarına kendisini affettirmek istiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.