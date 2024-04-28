Trabzonspor - Gaziantep FK maçında VAR hakemi Marco Di Bello olacak
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak maçta VAR'da İtalyan Marco Di Bello görev yapacak. Di Bello, maçın video yardımcı hakemi olarak görev alacak ve karşılaşmanın hakemine teknik destek sağlayacak.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
28.04.2024 13:21:02. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor - Gaziantep FK maçında VAR hakemi Marco Di Bello olacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?