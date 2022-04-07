Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı - Son Dakika
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Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı

07.04.2022 15:14
Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı

Trabzonspor, kentte oluşan yoğun sis sonrası uçakların kalkış yapamaması nedeniyle Gaziantep FK deplasmanına rötarlı gidecek.

Trabzonspor, kentte oluşan yoğun sis sonrası uçakların kalkış yapamaması nedeniyle Gaziantep FK deplasmanına rötarlı gidecek.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32'nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın oynanacak müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30'da başlayan idmanda Bordo-mavililer son taktik çalışmasını yaptı.

YOLCULUK SAATİ DEĞİŞTİ

Yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma için bugün saat 16.30'da Trabzon'dan Gaziantep'e gitmesi planlanan Trabzonspor kafilesi, kentte yaşanan yoğun sis sonrası uçakların kalkış yapamaması üzerine yolculuk saatini değiştirdi. Bordo mavililer hava muhalefetinin bitmesi halinde bu akşam özel uçakla saat 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek.


Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı
Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı
Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı
Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı
Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı
Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı
Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı
Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı
Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı
YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı - Son Dakika


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