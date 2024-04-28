Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 4-2 yenerek üçüncülük iddiasını sürdürdü - Son Dakika
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Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 4-2 yenerek üçüncülük iddiasını sürdürdü

Trabzonspor, Gaziantep FK\'yı 4-2 yenerek üçüncülük iddiasını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup ederek üçüncülük mücadelesini sürdürdü. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Trabzonspor, ikinci yarıda Onuachu'nun hat-trick yaptığı ve Bardhi'nin golüyle maçı 4-2 kazandı. Trabzonspor, puanını 58'e çıkartarak üçüncü sıradaki yerini korurken Gaziantep FK 34 puanda kaldı. Onuachu ise ilk kez hat-trick yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

28.04.2024 21:45
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda attığı gollerle Gaziantep FK'yi 4-2 yenerek üçüncülük iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısını 12. dakikada Sorescu, 21. dakikada Draguş'un golleriyle Gaziantep FK karşısında 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavili takım, ligde sakatlığının ardından 6 maç aradan sonra formasına kavuşan Onuachu'nun 51, 66 ve 68. dakikalarda, Bardhi'nin de 65. dakikada kaydettiği golle karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmayı başardı.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda 4 dakikaya (Dk.65-66-68) 3 gol sığdırdı.

Trabzonspor, ligde puanını 58'e yükselterek üçüncü sıradaki yerini korurken ligden düşmeme mücadelesi veren Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.

Onuachu, ilk kez hat-trick yaptı

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu bordo-mavili takımda ilk kez hat-trick yaptı.

Bordo-mavili futbolcu, ligde de gol sayısını 12'ye yükseltirken uzun bir aradan sonra forma giydiği maçta galibiyette önemli rol oynadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 4-2 yenerek üçüncülük iddiasını sürdürdü - Son Dakika
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