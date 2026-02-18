Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.
Antrenman öncesi futbolcu Felipe Augusto'nun doğum günü kutlandı.
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Trabzonspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor
