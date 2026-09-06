Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda Onuachu ve Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçti - Son Dakika
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Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda Onuachu ve Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçti

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda Onuachu ve Salah\'ın golleriyle 3-0 öne geçti
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı. Onuachu 5 ve 22. dakikalarda, Mohamed Salah ise 14. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı, bordo-mavililer soyunma odasına avantajlı girdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililerin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Aral Şimşir'in sol taraftan ortasında arka direkte Onuachu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Chibuike Nwaiwu'nun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda VAR'a giden Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mohamed Salah topu kaleci İrfancan Eğribayat'ın solundan filelerle buluşturdu. 2-0

22. dakikada Pina'ın sağ taraftan ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 3-0

28. dakikada AraL Şimşir'in ceza sahası içinde topuk pasına Muçi'nin yerden vuruşunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.

33. dakikada Aral Şimşir'in ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak vuruşunda top direkten döndü.

45. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Dju'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan'dan geri döndü.

Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Fabio, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Mohamed Salah, Onuachu (Dju dk.43)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Umut Nayir, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu

Teknik Sorumlu: Hüseyin Çimşir

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm, Diabate, Traore, Oğulcan Ülgün, Tongya, Gouveia, Koita

Yedekler: Gökhan Akkan, Etebo, Mendes, Orakpo, Arda Arslan, Salih Uçan, Muhammet Enser Çavuşoğlu, Abdurrahim Dursun, Soares Luis, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Onuachu (dk. 5 ve 22), Mohamed Salah (dk. 14 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Diabate (Gençlerbirliği), Fabio, Ernest Muçi (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda Onuachu ve Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda Onuachu ve Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçti - Son Dakika
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