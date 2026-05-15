Trabzonspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması yapıldı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - TRABZON
