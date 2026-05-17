Trabzonspor, Gençlerbirliği\'ne 3-0 Mağlup Oldu

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, rotasyon yapmak zorunda oldukları bir maç oynadıklarını söyledi. Tekke, maçın değerlendirmesine ilişkin, "Çok iyi geçen bir sezondan sonra çok kötü ve üzücü bir bitiş oldu. Ama rotasyon yapmak zorunluluğumuz vardı. Aslında tam belki de yani Pina, Paul ki bu yıl gol kralı olduğu için de tebrik ederim. Bir fazlayla tek başına kalmasını sağlamak istedik. O da çok arzu etti, biz de arzu ettik ama olmadı. Aslında ilk yarı oyunda Gençlerbirliği'nin normal doğallığında konumundan dolayı çok gerginliği vardı. Aslında iyi de başladık oyuna. Ofsaytla kesilen bir pozisyon var. Sonrasında yaptığımız basit basit hiç benim kabul etmeyeceğim tarz hatalar. Tabi motivasyondan kaynaklı olabilir bu. Neticesinde kötü bir mağlubiyet. Gençlerin daha fazla süre aldığı diyeli, daha az oynayanların süre aldığı bir karşılaşma oldu ki öyle olması lazım. Çünkü cuma günü bizim için iyi, geçen senenin final niteliğinde taçlandırabileceğimiz zor bir karşılaşma var. Umarım inşallah cuma günü güzel geçen bir senenin sonunda kupayı alarak müzemize getirerek taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

'TEK İSTEĞİMİZ KUPAYI ŞEHRİMİZE GETİRMEK'

Tekke, Antalyaspor'un küme düştüğü ve Trabzonspor'un cuma günü Konyaspor'la kupa finalini Antalya'da oynayacak olmasına ilişkin bir soruya, "Federasyonun kararı Antalya'da oynamak. Orada oynamak zorundayız. Bizim için neresi olduğu çok önemli değil. Saha iyi olsun. Bizim bu sene son maçımız, çok değerli bir maçımız. Tek isteğimiz ve arzumuz neresi olduğu çok önemli değil Kupa'yı alıp şehrimize getirmek" şeklinde yanıt verdi.

METİN DİYADİN: TAKIMI LİGDE TUTTUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUM

Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, kulübü hem ligde tutma hem de varlığının devamını sağladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Diyadin maçın değerlendirmesine ilişkin, "Teknik yoruma son hafta olduğu için girmenin anlamı yok, herhalde bizim içinde bulunduğumuz durumdan dolayı. Bu maç Gençlerbirliği'nin sadece bir ligde tutunması değil varlığının devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık. Bunun için ayrıca mutluyum. Kulübü hem ligde tutma hem varlığının devamını başardığımız için ayrıca mutluyum. Bir konuyu söylemek istiyorum, içimde kalan bir şeyi. Memleketimi biliyorum, insanını biliyorum. İki kelime ile geçeyim. Ben Gülbaharhatun Mahallesi'nde doğdum. Mezarlığım da şu anda Bahçecik'te. İki kelime herhalde herkese yeter. Biliyorum eleştirileri. Gençlerbirliği'nin bütün takımlarla rekabeti sadece sahadaki 90 dakikadır. Onun haricinde bir rekabeti hiç kimseyle yoktur. Sosyal medyayı biliyorum. İlk maçtan maçın içinde bir anlık biliyorum. Bazı şeyler beni bilen bilir, bilmeyen kendi bilir diyerek kapatalım" ifadelerini kullandı.