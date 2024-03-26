Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazların reddedildiğini belirterek, olaylara karışan taraftarların tutukluluk sürecinin devam ettiğini söyledi.
Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, 17 Mart 2024 tarihinde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka sonrası yaşanan olayların ardından tutuklanan 5 taraftarla ilgili açıklamalarda bulundu. Adaletin herkese aynı şekilde tecelli ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Ertürk, "17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5'inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti. Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir. Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır" dedi.
Kemal Ertürk, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesiniisteriz." - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk: Haksız Tutuklamalar Devam Ediyor - Son Dakika
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