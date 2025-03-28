Trabzonspor-Göztepe Maçı Yarın - Son Dakika
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Trabzonspor-Göztepe Maçı Yarın

Trabzonspor-Göztepe Maçı Yarın

Trabzonspor, Göztepe ile 30. kez karşı karşıya gelecek. Hedef galibiyetle sıralamada yükselmek.

28.03.2025 11:06
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Trendyol Süper Lig'in 29 haftasında Trabzonspor, yarın sahasında karşılaşacağı Göztepe ile 30. kez rakip olacak. Bordo-mavililerin 13'e 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe, yarın saat 16.00'da Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Ligde bordo-mavililer 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 35 puanla 9. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 7. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, rakibini mağlup ederek puan sıralamasında önüne geçmek istiyor.

30. randevu

Trabzonspor ile Göztepe, ligde 29 kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer 13, sarı-kırmızılılar 6 kez galip geldi. İkili arasındaki 10 maç ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibi 43 golüne karşılık kalesinde 25 gol gördü. Sezonun ilk devresinde İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe 2-1 kazanmıştı.

Trabzon'da oynanan maçlar

Trabzonspor ile Göztepe arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ev sahibi bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Sahasında attığı 24 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.

Zorlu müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Göztepe Maçı Yarın - Son Dakika

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