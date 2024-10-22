Trabzonspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Spor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.