Trabzonspor-Göztepe maçının ardından - Son Dakika
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Trabzonspor-Göztepe maçının ardından

12.03.2022 21:40

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-2 yenen Trabzon spor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara tribünleri doldurmaları ve verdikleri pozitif destek nedeniyle teşekkür etti.

Göztepe'nin ligin en çok hava topu mücadelesi yapan, ikinci topu en fazla alan, kenar ortasını en fazla yapan takımı olduğunu dile getiren Avcı, "Biz de savunmada neler yapabileceğimizi çalıştık. Hücumda topa fazla sahip olmaya çalıştık. İlk yarı oyunun başlangıç sürecinde doğru, istekli, baskılı oyuna başladık. Girdiğimiz fırsatlar var ve değerlendiremedik. Rakibi devreye soktuk. Kenar ortalarda pozisyon hataları yaptık. Mağlup duruma düştük. İlk yediğimiz gol faulmüş, şimdi gördüm. Bunlar maç içinde olabiliyor. İlk yarı daha dominant olabilirdik. Devreye 2-2 girdik. Takım savunması yapan takım olarak alışık olmadığımız bir durumdu." diye konuştu.

Avcı, ikinci yarıya 3 değişiklik yaparak başladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dorukhan, çok doğru tepki verdi. Djaniny, özel yetenekli oyuncu, doğru tepki verdi. Trondsen sakatlıktan çıkmıştı, fizik olarak yeterli değildi. Yusuf Erdoğan'ı oyuna aldık. Giren oyuncular doğru tepkiler verdi. Daha fazla topa sahip olduk. Edin Visca, asistler yapıyor, çok iyi savunma yapıyor. Bütün takıma teşekkür ediyorum. Maç öncesi 900 dakika vardı, şimdi ligin bitmesine 810 dakika kaldı. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum. Her maçı kazanmak istiyoruz. Akıl, mücadele, taktik, çalışmanın karşılığını alıyorsun. Soyunma odasına huzurlu girdik, bugünü bitirdik. Henüz şampiyon olmadık. Kazanarak devam etmek istiyoruz."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor'un geldiği noktanın tesadüf olmadığı ve saygı duyulması gerektiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Avcı, "Sayın Ali Koç'a samimi duyguları, söyledikleri için teşekkür ederim. Oyun ve emeğe gösterdiği saygı için teşekkür ediyorum. Bütün samimiyetle, bütün spor adamlarınında bu şekilde yaklaşması arzumuz isteğimiz. Ali Bey'e, duygu, düşünce samimiyet, oyun ve emeğe saygısı için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Avcı, tedavisi için ülkesine giden Marek Hamsik'ten iyi haberler geldiğini, milli arada takıma katılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Trabzonspor-Göztepe maçının ardından
Trabzonspor-Göztepe maçının ardından
Trabzonspor-Göztepe maçının ardından
Trabzonspor-Göztepe maçının ardından

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Kaynak: AA

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