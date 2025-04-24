Trabzonspor-Göztepe Yarı Final İlk Yarı Golsüz

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor, Papara Parkt'ta Göztepe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Zubkov, vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'den döndü. Dönen topla buluşan Nwakaeme'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Arda gole izin vermedi.
16. dakikada Sikan'ın sağ taraftan ortasında Banza'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
31. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında Banza'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
41. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında Savic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Lundstram, Ozan Tufan, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Visca, Cham, Batın Efe Sarsmaz, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Yiğithan Çubukçu, Ali Şahin Yılmaz, Umut Beşli, Enis Destan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Göztepe: Arda Özçimen, Nazım Sangare, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Doğan Erdoğan, Dennis, Ogün Bayrak, David Tijanic, Emersonn, Romulo
Yedekler: Arda Ercan, Mateusz Lis, Silva, Matsuki, Ahmed Ildız, Kubilay Kanatsızkuş, İsmail Köybaşı, Furkan Bayır, Lasse Nielsen
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Sarı Kart: Heliton (Göztepe) - TRABZON
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