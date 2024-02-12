Trabzonspor, Hatayspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Hatayspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trabzonspor, Hatayspor\'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Trezeguet ve Bardhi'nin attığı gollerle Trabzonspor galibiyete ulaştı.

12.02.2024 19:06
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Trezeguet'in ceza sahası yayı üzerinde vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Erce Kardeşler iki hamlede kontrol etti.

49. dakikada sağ kanattan Meunier'in ortasını iyi takip eden Trezeguet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Erce Kardeşler'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

60. dakikada Visca'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

61. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Kamil Ahmet Çörekçi çizgi üzerinden çıkardı.

70. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Enis Destan'ın kafa vuruşunda kaleci Erci Kardeşler gole izin vermedi.

76. dakikada Trabzonspor paslaşarak kendi sahasından çıktı. Bardhi, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşlerin'in sağından filelere gitti. 2-0

89. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dadashov vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.

Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandes (Umut Güneş dk. 71), Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi (Kerem Şen dk. 89), Visca (Göktan Gürpüz dk. 89),Trezeguet (Fountas dk. 83), Enis Destan (Umut Bozok dk. 89)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Benkoviç, Mehmet Can Aydın, Poyraz Yıldırım

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Rui Pedro dk. 73), Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga (Boudjemaa dk. 87), Görkem Sağlam (Abdulkadir Parmak dk.62), Strandberg (Ömer Faruk Beyaz dk. 62), Dele-Bashiru, Rivas, Halil Dervişoğlu (Dadashov dk.73)

Yedekler: Bekaj, Ghoulam, Maksimoviç, Kerim Alıcı, Mango Fernandes

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Trezeguet (dk. 49), Bardhi (dk. 76) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Trezeguet (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Hatayspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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