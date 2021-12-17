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Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika

Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek

17.12.2021 09:50
Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olup sezonun ilk yenilgisini alan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği A.Hatayspor karşısından galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olup sezonun ilk yenilgisini alan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği A. Hatayspor karşısından galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın A.Hatayspor'u konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezon ilk kez 3 puan kaybeden Trabzonspor, Hatayspor karşısında taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak için mücadele edecek.

Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Nwakaeme'nin forma giyemeyeceği karşılaşmada, geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında dinlendirilen Abdulkadir Ömür ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Bugün ve yarın kendini deneyecek olan oyuncunun oynama ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Trabzonspor puan farkını 13'e çıkarmayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'de lider olan Trabzonspor'un en yakın rakibi Konyaspor ile 9, yarınki rakibi Hatayspor ile arasında 10 puan fark bulunuyor. Rakibi karşısında taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmak için mücadele edecek olan Karadeniz ekibi, puan farkını ise 13'e çıkartmayı hedefliyor.

Üçüncü randevu

Trabzonspor, rakibiyle Spor Toto Süper Lig'de 3. kez karşılaşacak. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda 3. kez karşılaşacak. Geçtiğimiz sezon Hatay'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bordo-mavili taraftarlardan yoğun ilgi

Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin izlerini silmeye çalışan Karadeniz ekibinde, bordo-mavili taraftarlar Hatayspor maçına yoğun ilgi gösteriyor. Stadyumun yüzde 82'lik bölümünün biletleri tükenirken, maç gününe kadar 35 bin üzerinde biletin satılması bekleniyor. - TRABZON

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Antalyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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