Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu\'nda Bordo Bandırma\'yı 83-80\'lik skorla geçti

Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Bordo Bandırma'yı 83-80'lik skorla geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda Bordo Bandırma'yı 83-80 yendi. İlk periyodu 25-16, devreyi 49-39 önde kapatan bordo-mavililer, son periyoda 68-66 önde girerek maçtan galip ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, evinde Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, Bordo Bandırma'yı konuk etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-16 önde tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci periyotta 24 sayı üreterek devreyi 49-39 önde kapattı. Son periyoda 68-66 önde giren bordo-mavililer, parkeden de 83-80'lük skorla galip ayrıldı.
Kaynak: İHA
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