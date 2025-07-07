Trabzonspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Bordo-mavili takımın eski futbolcusu Marek Hamsik'in jubile maçı için gittiği Slovakya'dan dönen kaptan Uğurcan Çakır da antrenmanda yer aldı.
Karadeniz ekibi, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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