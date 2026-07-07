Trabzonspor Hazırlıklara Devam Ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor Hazırlıklara Devam Ediyor

Trabzonspor Hazırlıklara Devam Ediyor
07.07.2026 22:15
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına antrenmanla devam ederken Metehan'ın doğum günü kutlandı.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma çalışması yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

Öte yandan antrenman öncesinde bordo-mavili futbolcu Metehan Mimaroğlu için doğum günü kutlaması yapıldı. Metehan, teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor Hazırlıklara Devam Ediyor - Son Dakika

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