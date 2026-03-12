Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman taktiksel çalışma ile son buldu.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.