Trabzonspor, Hollanda ekibi Ajax'ın genç oyuncusu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
19 yaşındaki kanat oyuncusu Naci Ünüvar, pazar günü Trabzon'a gelecek ve Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını tribünden takip edecek. Genç futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Kaynak: DHA
Trabzonspor, Hollanda, Trabzon, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Naci Ünüvar, Trabzonspor'da - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.