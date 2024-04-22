Trabzonspor, Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine forma hediye etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine forma hediye etti

Trabzonspor, Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine forma hediye etti

Trabzonspor Kulübü, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesindeki Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bordo-mavili forma hediye etti. Okulda düzenlenen etkinlikte, kulübün proje ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı, özel çocuklara forma verdi. Yazıcı, futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bizi birleştiren ve gönüllerde köprüler kuran bir güç olduğunu vurguladı.

22.04.2024 15:48
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Trabzonspor Kulübü, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesindeki Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bordo-mavili forma hediye etti.

Okulda düzenlenen etkinliğe katılan kulübün proje ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı, özel çocuklara forma verdi.

Çocukların mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine dikkati çeken Yazıcı, "Futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bizi birleştiren ve gönüllerde köprüler kuran bir güç olduğunu her fırsatta görmekteyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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