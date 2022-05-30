Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı - Son Dakika
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Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı

30.05.2022 14:16

Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme takımdan ayrılıyor. Bordo-mavililer, Nijeryalı futbolcuya 2 milyon euroluk sözleşme teklif ederken, Nwakaeme 3.5 milyon euroda ısrarcı oldu. Sözleşmede anlaşama sağlanamazsa yıldız futbolcu takımdan ayrılacak.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme, takımdan ayrılıyor. 33 yaşındaki oyuncu, bordo-mavililerle yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı.

HAMSIK'E VERİLEN ÜCRET TEKLİF EDİLDİ

Hakkında transfer iddiaları ortaya atılması üzerine kulüpte kalmak istediğini açıklayan oyuncu, Trabzonspor yönetiminden senelik 3 milyon 500 bin euro talep etti. Uzatılan sözleşmesiyle birlikte sezon başına 1 buçuk milyon euro garanti ücret ödenen oyuncuya son teklif olarak Marek Hamsik'e verilen ücret olan 1 buçuk milyon euro garanti ücret ile bonuslar ve imza parası dahil toplam 2 milyon euroluk anlaşma sunuldu.

MASADAN KALKTILAR

Trabzonspor yönetimi, Nwakaeme'nin teklifi geri çevirmesi ve taleplerinde ısrar etmesi üzerine masadan kalktı. Uzlaşma sağlanamayan oyuncuyu gözden çıkaran bordo mavili kulüp, Nwakaeme'nin yerine yeni oyuncu arayışlarına girdi.

NWAKAEME'YE YENİ TEKLİF YAPILMAYACAK

Nijeryalı oyuncuya yeni teklif sunmama kararı aldığı öğrenilirken, bordo mavili kulüp, Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezon planlamalarını Nwakaeme'siz olarak şekillendiriyor. Nwakaeme konusunda her iki tarafın da geri adım atmaması halinde oyuncuyla yollar ayrılacak. Futbolcunun sunulan teklifi revize edilmeden kabul etmesi halinde Nwakaeme takımda kalacak.

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