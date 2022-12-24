Süper Lig'in 15.haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'un protokol tribününün yer aldığı kafetarya bölümünde gerginlik çıktı.
Devre arasında protokol bölümünün yer aldığı alanda tribündekiler ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında gerginlik çıktı. Bunun ardından kavga içeriye taştı.
61 Saat'ın paylaştığı habere göre; iki takımın yöneticileri arasında tansiyon yükseldi. Çıkan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında protokolde iki takımın yöneticileri birbirine girdi - Son Dakika