Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında protokolde iki takımın yöneticileri birbirine girdi - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında protokolde iki takımın yöneticileri birbirine girdi

24.12.2022 20:44

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçın devre arasında protokoldeki iki takımın yöneticileri birbirine girdi.

Süper Lig'in 15.haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'un protokol tribününün yer aldığı kafetarya bölümünde gerginlik çıktı.

DEVRE ARASINDA BAŞLADI

Devre arasında protokol bölümünün yer aldığı alanda tribündekiler ve Fenerbahçeli yöneticiler arasında gerginlik çıktı. Bunun ardından kavga içeriye taştı.

GÜVENLİK ARAYA GİRDİ

61 Saat'ın paylaştığı habere göre; iki takımın yöneticileri arasında tansiyon yükseldi. Çıkan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.

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Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında protokolde iki takımın yöneticileri birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında protokolde iki takımın yöneticileri birbirine girdi - Son Dakika
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