 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzonspor ile Galatasaray 137. kez karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzonspor ile Galatasaray 137. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları maçla birlikte 137. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, deplasmanda iyi bir performans sergileyerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Trabzonspor ile Galatasaray 137. kez karşı karşıya
20.01.2024 - 10:13,  Güncelleme: 10:24
Abone Ol

Trabzonspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları maçla birlikte 137. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray yarın saat 19.00'da Trabzon'da karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 51 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla 3. sırada yer alıyor.

137. randevu

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 136 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 61 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde Aslan 178, Karadeniz ekibi ise 152 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 102. maç

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 101 karşılaşmada da Galatasaray 44 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor ise 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 131, bordo-mavililer ise 115 gol attı.

Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Son 10 karşılaşma

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçta da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Hepsi ligde oynanan 10 müsabakada Galatasaray 4 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 2 kez rakibini mağlup etti. 4 mücadele de berabere sona erdi.

Deplasmanda karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 21 puan topladı ve bu alanda 2. sırada bulunuyor. Cimbom deplasmanda en son Sivasspor ile oynadı ve 1-1 berabere kaldı.

Son 8 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a kaybettikten sonra oynadığı 8 karşılaşmayı kaybetmedi. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada kalesinde 11 gol gördü. Ligde defansif anlamında da başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, bu müsabakaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

Abdülkerim Bardakcı ile Davinson Sanchez sınırda

Galatasaray'da, Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ile Davinson Sanchez sarı kart sınırında yer alan isimler. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 22. haftada RAMS Park'ta oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira sakatlığından, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almayacak.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynadıkları derbiden sonra sakatlıklarından dolayı bir süre dinlendirildi. Hafta içinde antrenmanlara başlayan Icardi'nin Trabzonspor maçının kafilesinde yer almasını bekleniyor.

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Trabzonspor - Galatasaray maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mert Güzenge olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Trabzon, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Galatasaray 137. kez karşı karşıya - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:43:03. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor ile Galatasaray 137. kez karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement