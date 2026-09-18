Trabzonspor ile Galatasaray yarın 144. kez karşı karşıya geliyor

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın 144. kez karşı karşıya gelecek.

Karadeniz temsilcisi, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de Papara Park'ta sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 143 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 45'ini Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 197, Trabzonspor ise 159 kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki 107. maç

Trabzonspor ile Galatasaray, ligde yarın 107. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce oynanan 106 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken, 33 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 26 müsabaka berabere tamamlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.

Galatasaray, rekabetteki son 10 maçta 1 kez yenildi

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 10 resmi müsabakada sadece 1 kez kaybetti.

Karadeniz temsilcisine karşı son olarak 23 Ocak 2022'de oynanan lig maçında 2-1 kaybeden Galatasaray, sonrasında rakibiyle 8 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıktı.

Bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım, sadece 1 kez mağlup oldu. Söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarsarken 8 gol yedi.

Trabzon'daki lig maçları

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 2 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 53 maçta Galatasaray'ı 21 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 19 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 10'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 64 golüne, Galatasaray 69 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.