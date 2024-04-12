Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Pepe'nin pasında topla buluşan Umut Güneş'in şutunda kaleci Nikolic meşin yuvarlağı çeldi.
31. dakikada Pepe'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Trezeguet'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
32. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45. dakikada Eren Elmalı'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Nikolic topu kornere çeldi.
Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Sarvanlar, Anıl Usta
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe
Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Benkovic, Göktan Gürpüz, Enis Destan, Orsiç, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Charisis, Bertuğ Elamz, Poungouras, Menig, Koita, Manaj, Murat Paluli
Yedekler: Hüseyin Arslan, Alaaiddin Okumuş, Burak Kapacık, Clinton N'jie, Roman Kvet, Kerem Atakan Kesgin, İbrahim Akdağ, Mijo Caktas, Emre Gökay, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Sarı kartlar: Charisis (Sivasspor), Mendy (Trabzonspor) - TRABZON
Son Dakika › Spor › Trabzonspor ile Sivasspor Arasında Golsüz Eşitlik - Son Dakika
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?