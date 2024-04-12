Trabzonspor ile Sivasspor Arasında Golsüz Eşitlik - Son Dakika
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Trabzonspor ile Sivasspor Arasında Golsüz Eşitlik

Trabzonspor ile Sivasspor Arasında Golsüz Eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.

12.04.2024 20:55
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada Pepe'nin pasında topla buluşan Umut Güneş'in şutunda kaleci Nikolic meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Pepe'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Trezeguet'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45. dakikada Eren Elmalı'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Nikolic topu kornere çeldi.

Hakemler: Ümit Öztürk, Mustafa Sarvanlar, Anıl Usta

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe

Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Benkovic, Göktan Gürpüz, Enis Destan, Orsiç, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sivasspor: Nikolic, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Charisis, Bertuğ Elamz, Poungouras, Menig, Koita, Manaj, Murat Paluli

Yedekler: Hüseyin Arslan, Alaaiddin Okumuş, Burak Kapacık, Clinton N'jie, Roman Kvet, Kerem Atakan Kesgin, İbrahim Akdağ, Mijo Caktas, Emre Gökay, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Sarı kartlar: Charisis (Sivasspor), Mendy (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA

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