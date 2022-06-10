Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihi belli oldu

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Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu karşı karşıya getirecek mücadelenin yeri ve tarihi belli oldu. Süper Lig'de sezonun büyük çoğunluğunu önde götüren ve şampiyon olan Trabzonspor ile Türkiye Kupası finalinde turnuvanın etkili ekibi Kayserispor'u yenerek kupaya uzanan Sivasspor kozlarını paylaşacak.

OLİMPİYAT STADI EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Trabzonspor ile Sivasspor'un mücadele edeceği bu kritik final maçı, 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.