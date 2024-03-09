Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük İlk Yarıda 1-1 Berabere - Son Dakika
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Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük İlk Yarıda 1-1 Berabere

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Markao'nun golüyle öne geçen Karagümrük'e Bardhi'nin golüyle yanıt veren Trabzonspor, ilk yarıyı beraberlikle tamamladı.

09.03.2024 19:57  Güncelleme: 20:25
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Stat: Papara Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşcıoğlu, Murat Temel

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Pepe

VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan, Feghouli, Kourbelis, Emre Mor, Rohden, Can Keleş, Markao

Goller: Dk. 14 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 32 Bardhi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Koray Günter, Dk. 31 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

5. dakikada Pepe'nin pasında topla ceza alanı ön çizgisi önünde buluşan Trezeguet'in şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

14. dakikada Can Keleş'in sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Markao'nun kafa vuruşunda yere çarpan top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gitti: 0-1

32. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışında Bardhi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda savunmada Biraschi'ye de çarpan top kaleci Sirigu'nun sağından filelerle buluştu: 1-1

38. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in kafa vuruşunda, kaleci Sirigu, sağ tarafına yatarak topu çeldi.

45+1. dakikada Visca'nın şutunda, savunmadan seken topu Umut Güneş, önünde buldu. Bu futbolcunun şutunda açıyı daraltan Sirigu, tehlikeyi önledi.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük İlk Yarıda 1-1 Berabere - Son Dakika
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