Galatasaray'a imza atması beklenen Anthony Nwakaeme, Arabistan yolcusu - Son Dakika
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Galatasaray'a imza atması beklenen Anthony Nwakaeme, Arabistan yolcusu

24.08.2022 13:23
Galatasaray'a imza atması beklenen Anthony Nwakaeme, Arabistan yolcusu

Trabzonspor ile yollarını ayıran ve adı uzun süre Galatasaray ile anılan Anthony Nwakaeme'nin, yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu. Bu doğrultuda, Suudi kulübünden gelen teklifi kabul eden Nwakaeme, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalamak için Riyad şehrine iniş yaptı. Henüz hangi Arap takımına imza atacağı belli olmayan Nwakaeme kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüreceği belirtildi.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre, Bordo-mavililer ile sözleşme yenilemeyen ve uzun süre transfer gündeminin 1 numaralı isimlerinden olan Anthony Nwakame'nin yeni takımı belli oldu.

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4 sezon başarı ile formasını terlettiği ve geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Nwakame, Trabzonspor'la sona eren sözleşmesini yenilememe kararı almıştı. Bunun üzerine yeni bir maceraya atılmak isteyen kanat forvet, Suudi Arabistan'da kariyerine devam edeceği, resmi sözleşmeye imzalamak için Riyad'a gittiği bildirildi. Hangi kulübe imza atacağı ve sözleşme detayları ne olduğu ise bilinmiyor.

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Trabzonspor ile bağlarını koparan Anthony Nwakame'nin, Galatasaray'a gideceği haberleri manşetleri süslemişti. Sarı-kırmızılı ekibin, Nijeryalı futbolcuya 1 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme sunduğu belirtiliyordu.

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Trabzonspor'un, İsrail takımlarından Hapoel Beer Sheva'dan 1 milyon euro civarına transfer ettiği Nwakeme, Bordo-mavili formayı terlettiği sürede 145 maça çıkıp, 47 gol ve 35 asistlik performansa imza attı. Öte yandan Nwakeme, geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da 36 maçta 15 gol, 11 asistle önemli rol oynadı.

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