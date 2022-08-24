Galatasaray'a imza atması beklenen Anthony Nwakaeme, Arabistan yolcusu

Eski Süper Lig yıldızı herkesi şaşırttı! Arap Yarımadasına imzaya gitti

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre, Bordo-mavililer ile sözleşme yenilemeyen ve uzun süre transfer gündeminin 1 numaralı isimlerinden olan Anthony Nwakame'nin yeni takımı belli oldu.

KULÜBÜN İSMİ BELLİ DEĞİL, SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZALAYACAK

4 sezon başarı ile formasını terlettiği ve geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Nwakame, Trabzonspor'la sona eren sözleşmesini yenilememe kararı almıştı. Bunun üzerine yeni bir maceraya atılmak isteyen kanat forvet, Suudi Arabistan'da kariyerine devam edeceği, resmi sözleşmeye imzalamak için Riyad'a gittiği bildirildi. Hangi kulübe imza atacağı ve sözleşme detayları ne olduğu ise bilinmiyor.

GALATASARAY'DA İLGİLENMİŞTİ

Trabzonspor ile bağlarını koparan Anthony Nwakame'nin, Galatasaray'a gideceği haberleri manşetleri süslemişti. Sarı-kırmızılı ekibin, Nijeryalı futbolcuya 1 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme sunduğu belirtiliyordu.

4 SEZONDA SKORA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Trabzonspor'un, İsrail takımlarından Hapoel Beer Sheva'dan 1 milyon euro civarına transfer ettiği Nwakeme, Bordo-mavili formayı terlettiği sürede 145 maça çıkıp, 47 gol ve 35 asistlik performansa imza attı. Öte yandan Nwakeme, geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da 36 maçta 15 gol, 11 asistle önemli rol oynadı.