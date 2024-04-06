Trabzonspor, İliç'i 137-28 mağlup etti - Son Dakika
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Trabzonspor, İliç'i 137-28 mağlup etti

Trabzonspor, İliç\'i 137-28 mağlup etti

Trabzonspor, Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında İliç'i 137-28 mağlup etti. Maç boyunca etkili hücum ve savunma performansı sergileyen Trabzonspor, galibiyeti takımın sıkı hazırlıklarına ve oyuncuların özverisine bağladı. Başantrenör Osman Ekici, taraftarların desteğiyle daha da güçlü ve motive bir şekilde şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.

06.04.2024 18:13  Güncelleme: 18:19
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Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor sahasında İliç'i 137-28 mağlup etti.

Maçın ilk periyodunu 28-14 önde kapatan bordo-mavililer, devreye de 67-19 önde girdi.

İkinci yarıyla beraber baskısını artıran Trabzonspor, üçüncü periyodu 104-21'lik üstünlükle geçerken, karşılaşmayı 137-28 galip tamamladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde, Başantrenör Osman Ekici'nin değerlendirmelerine yer verildi.

Ekici, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu galibiyet, takım olarak yaptığımız sıkı hazırlıkların ve oyuncularımızın gösterdiği özverinin bir sonucudur. Maç boyunca sahada sergilediğimiz etkili hücum ve savunma performansıyla rakibimize üstünlük sağladık. Oyuncularımızın sahadaki disiplini ve oyun ruhu bizim için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Galibiyeti taraftarlarına ve Trabzon'a armağan eden Ekici, "Onların desteği ve tezahüratları, sahada bizlere ekstra bir motivasyon ve güç veriyor. Bu galibiyetle birlikte, önümüzdeki müsabakalara daha da güçlü ve motive bir şekilde hazırlanacağız. Takım olarak şampiyonluk hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, İliç'i 137-28 mağlup etti - Son Dakika

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