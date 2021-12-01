Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor

14 haftalık bölümde Süper Lig'de en yakın takipçisine 10 puan fark atan namağlup lider Trabzonspor, nokta atışı transferlerle işini garanti altına almak istiyor. Bordo-Mavililer, Ukraynalı yıldız Yarmolenko ile söz kesti. Çin'den ayrılan boştaki Goulart için de temaslar yakında başlayacak. Bir de sol bek transferi kulislerde konuşuluyor.

Trabzonspor nokta atışı transferlerle şampyonluktaki iddasını kuvvetlendirmek istiyor. Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, transferleri netleştirdi. West Ham ile sözleşmesi biten Ukraynalı yıldız Yarmolenko ile yapılan ilk temaslardan olumlu sonuç çıktı. BEDAVAYA FORVET ARKASI Bordo-Mavililer Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan ve şu anda kulüpsüz olan Brezilyalı forvet arkası Ricardo Goulart'ı da gündemine aldı. Futbolcuya bonservis verilmeyecek olması transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor. 30 yaşındaki Goulart, 13 karşılaşmada 7 gol kaydetti. On numara, gizli forvet ve 9 numara olarak oynayabiliyor. SİVASSPORLU UĞUR Trabzonspor, sol beke de alternatif isim bakıyor. Sivassporlu Uğur Çiftçi ismi gündeme geldi. İsmail Köybaşı ile devre arası yolların ayrılacağı konuşuluyor. Uğur Çiftçi, Trabzonspor'a sıcak bakıyor.

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