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Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor - Son Dakika

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor

01.12.2021 13:35

14 haftalık bölümde Süper Lig'de en yakın takipçisine 10 puan fark atan namağlup lider Trabzonspor, nokta atışı transferlerle işini garanti altına almak istiyor. Bordo-Mavililer, Ukraynalı yıldız Yarmolenko ile söz kesti. Çin'den ayrılan boştaki Goulart için de temaslar yakında başlayacak. Bir de sol bek transferi kulislerde konuşuluyor.

Trabzonspor nokta atışı transferlerle şampyonluktaki iddasını kuvvetlendirmek istiyor. Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı, transferleri netleştirdi. West Ham ile sözleşmesi biten Ukraynalı yıldız Yarmolenko ile yapılan ilk temaslardan olumlu sonuç çıktı.

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı ve gol makinesi yola çıktı geliyor

BEDAVAYA FORVET ARKASI

Bordo-Mavililer Çin ekibi Guangzhou'dan ayrılan ve şu anda kulüpsüz olan Brezilyalı forvet arkası Ricardo Goulart'ı da gündemine aldı. Futbolcuya bonservis verilmeyecek olması transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor. 30 yaşındaki Goulart, 13 karşılaşmada 7 gol kaydetti. On numara, gizli forvet ve 9 numara olarak oynayabiliyor.

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı ve gol makinesi yola çıktı geliyor

SİVASSPORLU UĞUR

Trabzonspor, sol beke de alternatif isim bakıyor. Sivassporlu Uğur Çiftçi ismi gündeme geldi. İsmail Köybaşı ile devre arası yolların ayrılacağı konuşuluyor. Uğur Çiftçi, Trabzonspor'a sıcak bakıyor.

Trabzonspor şampiyonluğa kafayı taktı! Bir dünya yıldızı ve gol makinesi yola çıktı geliyor
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor - Son Dakika Spor


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