Trabzonspor, İngiliz oyuncu Lundstram'ın 2027'ye kadar süren sözleşmesini karşılıklı feshetti - Son Dakika
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Trabzonspor, İngiliz oyuncu Lundstram'ın 2027'ye kadar süren sözleşmesini karşılıklı feshetti

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Trabzonspor Kulübü, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'ta yer alan açıklamada, 1 Temmuz 2024'te başlayıp 30 Haziran 2027'de bitecek olan profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz John David Lundstram arasındaki 1 Temmuz 2024 başlangıç ve 30 Haziran 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, İngiliz oyuncu Lundstram'ın 2027'ye kadar süren sözleşmesini karşılıklı feshetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, İngiliz oyuncu Lundstram'ın 2027'ye kadar süren sözleşmesini karşılıklı feshetti - Son Dakika
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