Trabzonspor, İngiliz oyuncu Lundstram'ın 2027'ye kadar süren sözleşmesini karşılıklı feshetti

Trabzonspor Kulübü, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz John David Lundstram arasındaki 1 Temmuz 2024 başlangıç ve 30 Haziran 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.