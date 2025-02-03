Trabzonspor, İskenderunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

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TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında oynayacağı İskenderunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı İskenderunspor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından 5'e 2 ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavililer, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla İskenderunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.