Trabzonspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, İstanbulspor maçı için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

09.05.2024 21:09  Güncelleme: 21:46
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında dün deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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