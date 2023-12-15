Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Ayak tenisi ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise bireysel çalışmalar yapıldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.