Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'na Yeni Transfer
Trabzonspor, Gana Kadın Milli Takımı'ndan Abigail Kofi Kim'i kadrosuna kattı.
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ganali Abigail Kofi Kim'i renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımı'mız, Gana Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 28 yaşındaki futbolcu Abigail Kofi Kim'i kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kim'in 19 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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