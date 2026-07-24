Trabzonspor Kadın Takımı'na Marija Aleksic Katıldı
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Bosna Hersekli oyuncu Marija Aleksic'i kadrosuna dahil etti.
Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Marija Aleksic'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, Bosna Hersek Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 28 yaşındaki futbolcu Marija Aleksic'i kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, milli sporcunun 8 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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