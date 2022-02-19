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Trabzonspor kafilesi Alanya'da - Son Dakika

Trabzonspor kafilesi Alanya'da

19.02.2022 18:36
Trabzonspor kafilesi Alanya'da

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Alanya ilçesine geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Alanya ilçesine geldi.

Özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelen Trabzonspor kafilesi, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada bir grup Trabzonspor taraftarı da takım kafilesini havalimanında çiçeklerle karşılayarak şampiyon tezahüratında bulundu.

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.

Mücadelede hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor kafilesi Alanya'da - Son Dakika Spor


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